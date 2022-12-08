Взятки отдали в печать

Следствие передало в суд очередные уголовные дела в отношении топ-менеджеров АО «Саратовский полиграфический комбинат», обвиняемых в получении взяток. По данным силовиков, генеральный и исполнительный директора предприятия Александр Калашников и Николай Кузюткин получили более 8 млн руб. от представителей коммерческих организаций за закупку у них товаров без конкурса. Ранее уже был осужден фигурирующий в этом же деле и признавший вину заместитель директора Денис Сысоев, а также замдиректора по управлению недвижимым имуществом предприятия Игорь Козлов. Само предприятие сейчас в процедуре ­банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Саратовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Саратовский полиграфический комбинат» Александра Калашникова и исполнительного директора этого же предприятия Николая Кузюткина. Им вменяются четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и получение взятки организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в СК, силовики полагают, что с ноября 2016 года по май 2021 года Александр Калашников, Николай Кузюткин и заместитель директора АО «Саратовский полиграфический комбинат» Денис Сысоев получали деньги от представителей компаний, с которыми сотрудничало предприятие.

По версии следствия, за это руководство полиграфкомбината закупало у этих коммерческих организаций товары без необходимого конкурса (100% акций АО «Саратовский полиграфический комбинат» принадлежали Росимуществу). Также руководство АО продавало этим же контрагентам вторичное сырье (макулатуру и отработанные пластины) без конкурсных мероприятий. Кроме того, следствие предполагает, что благодаря взяткам проводилось оперативное согласование технической документации, своевременный прием товара и его оплата.

В прокуратуре Саратовской области уточнили, что общая сумма взяток превышает 8,9 млн руб. Уголовное дело направлено в Заводской районный суд.

Александр Калашников и Николай Кузюткин не признают вину во вменяемых им преступлениях.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— отметили в СКР.

Дело в отношении третьего фигуранта Дениса Сысоева было выделено в самостоятельное производство. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Приговор бывшему заместителю директора полиграфкомбината был вынесен Заводским районным судом Саратова 30 ноября. Топ-менеджеру полиграфкомбината вменялись четыре эпизода взятки в особо крупном размере, три эпизода получения взяток за незаконные действия и получение взятки организованной группой. Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии следствия, оценивалась более чем в 5 млн руб.

В итоге Сысоеву был назначен штраф 4 млн руб. и запрет занимать должности, связанные с исполнением хозяйственно-распорядительных функций в течение четырех лет. Адвокаты заявили, что обжаловать судебное решение их доверитель не планирует.

Еще одним фигурантом дела о коррупции на АО «Саратовский полиграфический комбинат» был бывший заместитель директора по управлению недвижимым имуществом предприятия Игорь Козлов. Ему вменялись получение должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Суд признал, что с 3 октября 2018 года по 4 июня 2021 года управляющий недвижимым имуществом АО «Саратовский полиграфический комбинат», «будучи должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции», получил от директоров нескольких коммерческих организаций, арендующих площади на территории полиграфкомбината, частями взятку более 500 тыс. руб.

Заместитель директора АО заключал с предпринимателями договоры аренды на помещения меньшей площади, чем те использовали фактически. Также Игорь Козлов, согласно судебному решению, ничего не делал для того, чтобы предприниматели прекратили пользоваться нежилыми помещениями без заключения договора аренды на всю площадь.

Действия Игоря Козлова были выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в августе прошлого года. Игорь Козлов признал вину и получил три с половиной года колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Само АО «Саратовский полиграфический комбинат» с мая прошлого года в процедуре банкротства. Заявление подало московское ЗАО «Интех» из-за долга 9,38 млн руб. В сентябре 2021 года Росимущество продало предприятие за 164,5 млн руб. Предприятие, на балансе которого находятся 35 зданий (основной производственный корпус на улице Чернышевского, 59 площадью 37,9 тыс. кв. м, вспомогательные здания и турбаза площадью 0,3 га на Зеленом острове Волги) приобрел индивидуальный предприниматель из Пензы Артем Михайлян. После того как предприятие было продано, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном сговоре при покупке АО, так как, по его мнению, полиграфкомбинат был реализован «за бесценок», а в правительстве на покупку предприятия «160 млн всегда можно найти». Однако никаких действий со стороны властей пока не предпринималось.

Сергей Петунин