Следствие спустилось на землю

Ситуацией с предоставлением многодетным семьям Саратовской области непригодных для использования земельных участков заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. О проблемах в Энгельсском районе ему на личном приеме граждан рассказали жители. Многодетным предоставили землю без коммуникаций, и большинство из них отказались пользоваться участками. Остальные решили подвести коммуникации самостоятельно, хотя законодательство предусматривает решение этого вопроса за счет бюджета. В регионе расследуется уголовное дело по статье «халатность», и председатель СУ СК призвал задействовать наиболее опытных следователей. Депутаты считают, что основная причина сложившейся в регионе ситуации — нехватка бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин потребовал, чтобы делом о предоставлении участков семьям занимались лучшие следователи

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Бастрыкин потребовал, чтобы делом о предоставлении участков семьям занимались лучшие следователи

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил привлечь к расследованию уголовного дела о халатности, которое касается предоставления земельных участков многодетным семьям в Саратовской области, наиболее опытных следователей. Такое заявление он сделал во время личного приема граждан в формате видеоконференцсвязи.

В нем приняли участие представители многодетных семей из Саратовской области.

Как сообщает СУ СК по итогам приема, многодетным были выделены непригодные для проживания земельные участки: к ним не были подведены инженерные коммуникации.

Заявители рассказали руководителю СКР, какие расходы они понесли на создание нормальных условий проживания, хотя согласно действующему законодательству, такие работы должны финансироваться за счет бюджета.

Руководитель СУ СК России по Саратовской области Анатолий Говорунов доложил о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По итогам доклада Александр Бастрыкин поручил решать проблему граждан комплексно.

Как стало известно «Ъ», речь идет о предоставлении участков многодетным семьям в Энгельсском районе. Жители неоднократно обращались в органы власти и надзорные органы по этому вопросу, но он оставался нерешенным.

В июле этого года на совещании в облпрокуратуре прозвучало, что в районе в очереди на землю стоит 1772 семьи, однако органы местного самоуправления сформировали только 778 участков, а уже предоставленные не обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой. Это участки в СНТ «Сливка», «Факел» и на станции Анисовка.

В июле прошлого года об отказе энгельсских многодетных строить дома на предоставленных им земельных участках в СНТ «Сливка» сообщал на тот момент директор центра развития саратовской агломерации, а сейчас депутат Госдумы Александр Стрелюхин. По его данным, в 2015 году 52 такие семьи получили участки в СНТ, но только несколько из них построили там дома. Остальные отказались строиться из-за отсутствия на территории дорог и коммуникаций.

Господин Стрелюхин предложил провести инвентаризацию коммуникаций и разработать предпроектные решения по ним. Прокурорская проверка показала, что с момента получения семьями земли, там нет ни воды, ни света, ни газа, ни проездов, часть территории непригодна для строительства из-за особенностей рельефа.

Администрации района предложили разработать дорожную карту, где были бы отражены вопросы по участкам каждой из семей.

В июле этого года прокуратура области также сообщала о проверке по обращению энгельсских многодетных семей. В основу проверки легли сообщения в комментариях в Telegram-канале главы района Дмитрия Плеханова. Жители утверждали, что некоторые участки не были расчищены от растительности и используются под свалку.

В апреле прошлого года на тот момент глава Энгельсского района Алексей Стрельников просил областную власть решить вопрос с финансированием газификации участков для многодетных. «Одной из главных проблем являются газорегуляторные контракты»,— отметил он и добавил, что денег ждали, но их «хватает еле-еле на Воробьевку и на Латухино (поселки в Саратове. — «Ъ»)». «Мы опять пропускаем год. Если можно как-то помочь…» — обратился он на совещании в облправительстве 23 апреля 2021 года к губернатору Валерию Радаеву. «Роман Викторович (Бусаргин, на тот момент председатель облправительства. — «Ъ») по газификации записал»,— ответил господин Радаев.

В феврале прошлого года вопрос поднимали депутаты Саратовской облдумы. Они собирались направить обращение об обеспечении инфраструктурой земельных участков для многодетных на имя председателя правительства РФ Михаила ­Мишустина.

По информации министерства труда и соцзащиты Саратовской области, на 1 ноября в регионе приняты решения о предоставлении земельных участков 10386 гражданам, в том числе 1926 — в Энгельсском районе.

Председатель комитета по социальной политике Саратовской облдумы Роман Грибов вчера заявил «Ъ», что находится в Энгельсе, где разбирается в сложившейся ситуации. «О проблеме я знаю. Мне не хотелось бы прямо сейчас комментировать ситуацию, но я вам обещаю, что в самое ближайшее время мы соберемся на думской площадке именно по этому вопросу и вместе с коллегами найдем решение»,— заверил он.

Депутат Саратовской облдумы Владимир Есипов (КПРФ) предположил, что причиной сложившейся ситуации стало попустительство областной и местных властей. «Ситуация не новая, и она сложилась не только в Энгельсе, но и на других территориях. Например, в Балаково многодетным выделили землю фактически на свалке строительных отходов. Прежде чем ее использовать, там нужно метр грунта засыпать»,— рассказал он. Господин Есипов предположил, что нормальные земельные участки в регионе есть, но их муниципалитеты стараются продать, а многодетным выделяют «по остаточному принципу». «Им выделяют то, что никому не нужно, то, что нельзя продать, где нет коммуникаций. Ведь формально-то все соблюдено — участки предоставлены, а то, что их использовать нельзя, это уже дело десятое»,— прокомментировал ситуацию парламентарий и добавил, что одной из причин является «нехватка средств в бюджете», в том числе на подключение коммуникаций.

Марина Ковалева