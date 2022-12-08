Краснодар занял третье место по спросу на жилье на Кипре

В октябре—ноябре Краснодар стал третьим в России по спросу жителей на покупку недвижимости на Кипре. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на компанию Skolkovo Realty.

Среди всех российских городов Краснодар занимает долю в 2,3% по спросу на жилье на острове. Его опережают лишь Москва (25,8%) и Санкт-Петербург (12,6%). Также покупкой недвижимости на Кипре активно интересовались жители Калининграда, Новосибирска, Одинцово, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Воронежа.

В России в октябре 2022 года спрос на покупку жилья на Кипре увеличился на 32,22% по сравнению с сентябрем, показатель растет второй месяц подряд. Аналитики считают, что основными факторами выбора жилья на Кипре у россиян являются стоимость, расположение и близость к морю.

Татьяна Ручкина

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