На фестивале авторского кино главный приз дали фильму «Не хороните меня без Ивана»

Драма якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», основанная на реальных событиях, получила главную награду первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Приз за лучшую режиссуру дали якутскому постановщику Степану Бурнашеву за фильм «Айта». Об этом сообщил председатель жюри Алексей Герман-младший. Всего в фестивале участвовали десять киноработ.

«Замечательная картина. Кино, которое могло бы быть на любом фестивале — в Каннах, Берлине, Венеции — и было бы абсолютно не стыдно. И я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей»,— прокомментировал председатель жюри фильм Любови Борисовой (цитата по «Интерфаксу»).

«Не хороните меня без Ивана» рассказывает историю о дружбе русского художника и автора картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. Фильм снимали летом 2021 года при поддержке Минкультуры России и минкультуры Якутии. Бюджет кинокартины — 29 млн руб., из которого 9 млн руб. выделено из бюджета региона.

Полина Собакина