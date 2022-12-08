Сиротскую долю ищут в земле

Правительство Нижегородской области разработало новый механизм обеспечения жильем детей-сирот. Власти готовы предоставлять девелоперам земельные участки в аренду без торгов в обмен на квартиры сопоставимой стоимости, признавая такие инвестиционные проекты масштабными. Депутаты усомнились в экономической эффективности этой схемы. Они считают, что выгоднее продавать земельные участки на торгах, на вырученные средства покупать готовое жилье для детей-сирот. Градостроительный комитет также раскритиковал требования к застройщикам, ограничивающие, по их мнению, конкуренцию. Внесенная губернатором инициатива отправлена на доработку. К его обсуждению планируется привлечь экспертное сообщество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по градостроительному развитию рассмотрел инициированные правительством поправки к региональному закону «О регулировании земельных отношений». Областные власти предложили новый механизм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В правительстве считают, что в условиях нехватки свободной земли, когда большое число участков зарезервировано под проекты комплексного развития территорий, законопроект мог бы сократить очередь детей-сирот на получение квартир. Исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Александр Леонтьев пояснил, что земельные участки могут предоставляться без торгов в аренду девелоперам под многоквартирную жилую застройку в обмен на квартиры для сирот, признавая девелоперские проекты масштабными.

Механизм будет работать по аналогии с предоставлением земли застройщикам, которые достраивают дома для обманутых дольщиков в обмен на землю под новые проекты.

По данным областного правительства, в жилье сегодня нуждаются более 3 тыс. детей-сирот. Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2022 году на покупку 563 квартир из бюджета региона выделено 1,4 млрд руб. В прошлом году власти обеспечили квартирами 541 ребенка. Квартиры при этом пока можно получить лишь в порядке живой очереди. В сентябре власти решили ввести жилищные сертификаты для детей-сирот, в 2023–2025 годах на эти цели планируется расходовать по 467 млн руб.

Новая инициатива содержит ряд требований к претендентам на получение участков без торгов: название компании должно включать словосочетание «специализированный застройщик», а юрлицо — иметь опыт строительства и ввода свыше 5 тыс. кв. м многоквартирных домов в качестве застройщика, техзаказчика или генподрядчика. При этом площадь жилых или нежилых помещений, которые девелопер передаст области, должна составить не менее 2% от общей площади многоквартирного дома.

«Если земельный участок оценен более чем в стоимость 2% площадей квартир, то, безусловно, инвестор должен будет передать большее количество площадей в областную собственность. Это нижний порог, он не ограничивается какой-то верхней планкой», — пояснил Александр Леонтьев, попросив комитет поддержать проект закона.

Депутаты раскритиковали инициативу правительства, посчитав ее «сильно недоработанной». Вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина считает, что в условиях дефицита земли выгоднее просто продать земельные участки. На вырученные в результате этого средства можно купить больше квартир для сирот, уверена депутат.

По ее словам, стоимость земли явно сопоставима с ценой передаваемых области помещений, а застройщики и так обязаны продавать 30% квартир региону. При этом областные нормы не позволяют отдавать более 25% помещений в одном многоквартирном доме в собственность региона. Госпожа Щетинина предложила прописать в проекте закона норму о выкупе хотя бы 20% жилых помещений для сирот по номинальной стоимости.

«Иначе мы просто за номинальную стоимость отдаем участки и немногое получаем взамен», — полагает вице-спикер.

Депутат Валерий Антипов отметил, что на рынке сложно найти квартиры определенной площади для детей-сирот, а проект закона позволит изначально заложить необходимые параметры в проект застройки.

Членов комитета смутили и предложенные требования для девелоперов: в проекте документа нет положений о конкурсе, что ограничит конкуренцию среди претендентов на землю, а сами требования неактуальны при решении вопроса обеспечения сирот жильем. Представители прокуратуры заявили, что указанные ограничения необходимы. Они позволят привлекать в проекты только опытных застройщиков. Пока практика показывает, что для сирот часто строят некачественное жилье.

Председатель комитета Василий Суханов отметил, что предложенный механизм не будет соответствовать экономике, однако социальное жилье востребовано в регионе, поэтому задачи необходимо решать в комплексе с расселением ветхого и аварийного фонда и обманутыми дольщиками.

Обсудив законопроект, депутаты решили вернуть его на доработку в правительство. Дополнительно документ обсудят на заседании экспертного совета при комитете заксобрания по градостроительному развитию.

Владимир Зубарев