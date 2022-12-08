В кинотеатрах Екатеринбурга покажут премьеру корейского фильма «Помнить»

С 8 декабря в кинопрокат в Екатеринбурге вышел корейский экшн-хит режиссера Ли Иль Хена «Помнить», который затрагивает тему японской оккупации в Южной Корее. По сюжету главный герой преклонных лет мстит убийцам своей семьи, которая погибла 60 лет назад в период японского правления.

В главных ролях — Ли Сон Мин («Ювелирный суд», «Чудо», «Мисэн: неудавшаяся жизнь», «Королество двух сердец») и Нам Джу Хек («Двадцать Пять, двадцать один», «Стартап», «Свет в твоих глазах»).

Фильм «Помнить» вышел 26 октября 2022 года и стал лидером корейского проката. На старте картину посмотрели более 9,7 млн зрителей. После мировой премьеры фильм вышел в прокат в России. Фильм будет показан с русским дубляжом в кинотеатрах Екатеринбурга: «Синема Парк Алатырь», «Континент Синема», «Прада 3Д Академический», «Парк Хаус», «Омега» и «Киномакс 3D-Мегаполис».

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Елена Медведева