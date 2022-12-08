Моржи закаляются в судах

Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Башкирии не удалось сохранить права на земельный участок в уфимском парке Якутова, на берегу Солдатского озера — традиционного места купания любителей моржевания. Две инстанции арбитражного суда поддержали администрацию Уфы, которая сначала предоставила федерации спорный земельный участок для размещения кабинок для переодевания, а затем изменила свое решение. В суде установили, что участок находится в охранной зоне парка, в которой запрещено размещение любых капитальных и нестационарных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания республики в признании незаконным решения управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы, которое отозвало разрешение на использование участка у Солдатского озера в парке имени Якутова. Разрешение было выдано в 2019 году на пять лет и касалось части участка площадью 500 кв. м. На нем планировалось разместить кабинки для переодевания.

В 2021 году УЗИО отменило ранее принятое решение. Полагая, что эти действия незаконны, федерация обратилась в арбитражный суд Башкирии.

Представитель управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщил в суде, что спорный участок частично входит в защитную зону объекта культурного наследия регионального значения «Кирха Евангелическо-Лютеранская». В сентябре текущего года суд первой инстанции отказал спортсменам в удовлетворении требований, мотивируя тем, что орган местного самоуправления вправе в порядке самоконтроля отменить свой правовой акт в случае несоответствия его требованиям законодательства. Суд установил, что размещение нестационарного объекта в пределах объекта культурного наследия не допускается.

Федерация не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу, в которой указала, что в границах территории зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Парк им. И. Якутова» постановлением правительства Башкирии не запрещено устанавливать некапитальные нестационарные строения и сооружения.

Апелляционная инстанция поддержала выводы арбитражного суда Башкирии. Согласно приказу Управления по госохране объектов культурного наследия от 2017 года, в границах парка имени Якутова запрещено возведение объектов капитального и некапитального строительства, отмечается в решении.

• Региональная общественная организация «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания РБ» зарегистрирована в 2008 году. С сентября 2021 года председателем правления является Петр Кизько. Также он возглавляет клуб закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые куницы», в который входят около 30 человек. В общей сложности в сезон участие в зимнем плавании принимают примерно 700 человек.

Петр Кизько пояснил «Ъ-Уфа», что спор возник из-за участка на берегу озера, возле ЖК «Аристократ». Его федерация получила в дополнение к тому, который арендует у ООО «Парк имени Ивана Якутова» и традиционно использует для заплывов. Прошлым летом спортсмены хотели перенести на новый участок большей площадью свои раздевалки, для чего установили на нем временные строительные ограждения. Однако спустя неделю получили уведомление из мэрии об отзыве разрешения на его использование. Петр Кизько предполагает, что это произошло в результате жалоб жильцов «Аристократа». В федерации еще не решили, будут ли подавать кассационную жалобу. «Мы узнали о том, что выданный нам участок входит в защитную зону объекта культурного наследия только в судебном заседании», — отметил он.

Адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко считает, что вероятность отмены судебных актов в кассационной инстанции невысокая: «Как отмечено в постановлении апелляции, Верховный суд РФ поддерживает позицию о возможности отмены ненормативных актов в порядке самоконтроля. Акт об утверждении режима использования территории объекта культурного наследия, предусматривающий запрет размещения некапитальных объектов, действовал на дату принятия решения о предоставлении разрешения на использование участка». Вместе с тем Андрей Стаценко отмечает, что размещение кабинок для переодевания явным образом не противоречит рекреационному использованию территории. «Возможным решением может быть обращение в орган охраны объектов культурного наследия в целях внесения необходимых изменений в режим использования территории ОКН либо выделение различных участков территории ОКН с установлением на них дифференцированного режима использования, в том числе, разрешение размещения отдельных некапитальных объектов», — прокомментировал юрист.

По мнению руководителя башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Маулимшиной, размещение кабинок для переодевания не наносит ущерб объекту культурного наследия. «Парки на то и созданы, чтобы население в них могло культурно отдыхать, оздоравливаться, в том числе занимаясь спортом, закаляясь. Если буквально толковать ограничения, предусмотренные зоной охраны объекта культурного наследия регионального значения «Парк им. Якутова», то даже установка детских песочниц является нарушением», — отметила Эльза Маулимшина.

Влада Шипилова