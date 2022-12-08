Не жалея благодарности

В Городском дворце культуры состоялись публичные слушания по проекту бюджета Уфы на 2023–2025 годы. Участие в них приняли, по официальным данным, более 600 человек, но выступить со сцены выразили желание 13 уфимцев. Большая часть речей не касалась темы городского бюджета — спикеры в основном выражали благодарность городским властям. Окончательный проект бюджета, который планируется принять бездефицитным, депутаты горсовета утвердят 21 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время публичного обсуждения проекта бюджета Уфы на 2023–2025 годы большая часть выступающих благодарила власти за уже проделанную работу

Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ Во время публичного обсуждения проекта бюджета Уфы на 2023–2025 годы большая часть выступающих благодарила власти за уже проделанную работу

Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ

Вчера в Городском дворце культуры состоялись публичные слушания по проекту бюджета Уфы на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Модератором выступил депутат горсовета Айдар Зубаиров. Он же сообщил, что в зале, вмещающем 680 человек, собрались 604 участника слушаний. Кроме того, отметил господин Зубаиров, в комиссию по проведению публичных слушаний поступило 105 письменных предложений по бюджету.

Это первые очные слушания с 2019 года. В 2020 и в 2021 годах мероприятия проводились в заочной форме из-за коронавирусных ограничений. В отличие от слушаний в 2019 году, на которые не были допущены многие активисты, в частности, руководитель уфимского штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Лилия Чанышева (находится в СИЗО по обвинению в руководстве экстремистской организацией), в этот раз внешних ограничений не было.

Проект бюджета представил замглавы — начальник финансового управления администрации Уфы Рустем Акбашев. Как и в текущем году, бюджет на 2023 год запланирован бездефицитным. Общий объем доходов прогнозируется в размере 40 млрд руб. Более 60% — 25,9 млрд руб. — обеспечат поступления из республиканского бюджета.

Размер налоговых и неналоговых доходов планируется в размере 15 млрд руб., из которых 6,6 млрд руб. — налог на доходы физлиц, 3,3 млрд руб. — налог на совокупный доход, остальное — средства, полученные от использования и продажи муниципального имущества и так далее.

Как сообщил Рустем Акбашев, основные расходы бюджета приходятся на муниципальные программы развития образования — 36%, а также строительство и капремонт дорог — 22%. На образование, культуру, молодежную и социальную политику и спорт направят 18 млрд руб., из этой суммы более 40% — на выплату зарплат. На культуру запланировано около 700 млн руб., на физкультуру и спорт — 775 млн руб.

На развитие инфраструктуры города (дорожное хозяйство, ЖКХ, мероприятия в сфере экологии, транспорта и связи) заложено 19,4 млрд руб., а на дорожно-строительные мероприятия — более 10 млрд руб.

Муниципальный долг города на текущий момент составляет 9,8 млрд руб.

Свое мнение по проекту бюджета высказали 13 человек, большинство из которых по разным поводам благодарили городские власти. Секретарь Общественной палаты Уфы Анвар Байков говорил о важности гранта главы администрации Уфы, несколько педагогов школ — о различных реализуемых проектах, воспитатели детсадов благодарили мэрию за средства, выделенные на антитеррористическую безопасность, жительница дома по улице Пушкина — за ремонт придомовой территории в рамках программы «Башкирские дворики» и за «чудо-парк по сказке Пушкина «Лукоморье»». «Где как не... на улице Пушкина быть Лукоморью», — пошутил Айдар Зубаиров. Мама шестерых детей Ольга Рябова выразила благодарность за ремонт протекавшей крыши детского центра в Демском районе, в результате чего «в здании стало тепло, уютно и светло». Непосредственно о самом проекте бюджета вопросов задано не было.

Выражения глубокой признательности несколько разбавил постоянный участник мероприятий по обсуждению бюджета города — пресс-секретарь Ассоциации садоводов Башкирии Константин Андреев. Он попросил выделить 10 млн руб. на ремонт дорог до садовых участков, а также нанять аудиторов, которые могли бы выяснить причины возникновения муниципального долга. «Что такое 10 миллиардов? Это значит, что каждый ребенок, который сейчас рождается, должен городу по 10 тыс. руб. Откуда он их возьмет?» — возмутился Константин Андреев. Кроме того, выступающий заявил о важности подготовки IT-специалистов. «Без программирования, без микроэлектроники мы потеряем свой суверенитет. Все наши талантливые школьники уезжают за рубеж работать на наших вероятных противников и на экстремистские организации», — подчеркнул господин Андреев.

Рустем Акбашев, отвечая на вопрос о муниципальном долге, сообщил, что в 2012--2017 годах возник дефицит бюджета, на покрытие которого брали банковские кредиты. За несколько лет, по его словам, расходы на обслуживание долга снизились более чем в три раза.

В общей сложности публичные слушания длились около часа. Окончательный проект бюджета горсовет Уфы утвердит на заседании 21 декабря.

Влада Шипилова