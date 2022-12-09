В Прикамье замедлилось падение продаж новых автомобилей

В ноябре 2022 года в Пермском крае было зарегистрировано 1197 новых автомобилей, что на 679 машин или 36,2% меньше, чем в октябре 2021 года. Это следует из данных аналитического агентства «Автостат», предоставленных «Ъ-Прикамье» компанией VERRA (дилер Toyota, Lexus, Porsche, Exeed). По России количество зарегистрированных автомобилей в ноябре снизилось на 61,6% к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Рост поставленных на учет в Пермском крае автомобилей в прошлом месяце показали шесть брендов. Вновь после снижения в октябре выросли на 30,8% продажи отечественной Lada (795 машин против 608 в ноябре 2021 года). Из иномарок увеличение объемов регистрации продемонстрировали китайские марки: Exeed на 314% (29 автомобилей против 7 годом ранее), Jac на 200% (3 против 1), Geely на 45,2% (45 против 31), Chery на 34,1% (55 против 41) и Haval на 27,1% (75 против 59).

Сильнее всего в ноябре сократились продажи новых машин следующих брендов: Porsche на 100% (не продано ни одной машины, годом ранее 16), Skoda на 96% (2 автомобиля против 50), Chevrolet на 95,5% (1 против 22), Toyota на 95,3% (6 против 129), Volkswagen на 92,2% (6 против 77).

Стоит отметить, что снижение продаж новых автомобилей в регионе в ноябре оказалось менее сильным, чем в предыдущие месяцы. Резкое падение пермского авторынка началось в марте этого года — сразу на 57% к марту 2021-го. Причиной стало прекращение большинством иностранных автопроизводителей отгрузок машин в Россию и приостановление работы локальных производств. Наибольший провал произошел в апреле, когда число поставленных на учет новых автомобилей в регионе к году снизилось на 86%. Затем ситуация начала постепенно стабилизироваться, и с конца лета падение уже не превышало 60%. В октябре в Пермском крае было зарегистрировано на 56,8% меньше новых машин, чем в аналогичный период 2021 года.