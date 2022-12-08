В Краснодаре задержали подростков за граффити в подземном переходе

В Краснодаре задержали двух парней, которые нанесли граффити на стены подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Офицерской и Коммунаров. Об этом сообщил в Telegram глава города Евгений Наумов.

Действия подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения ЕДДС. Информацию сразу передали сотрудникам полиции, которые оперативно задержали вандалов. Теперь правоохранители примут решение в зависимости от всех обстоятельств и размера причиненного материального ущерба.

«Уже давал поручение очистить все подземники от граффити и рекламы. Но с таким отношением самих горожан мы далеко не уедем. Если кто-то решит "украсить" город, он должен понимать, что придется нести ответственность за свои действия»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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