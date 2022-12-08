Генпрокуратура: «сама по себе» демонстрация флага Украины не дискредитирует армию России

Генеральная прокуратура представила в суде ответ на депутатский запрос петербургского парламентария Бориса Вишневского («Яблоко»), в котором говорится, что демонстрация флага Украины, а также сочетание желтого и синего цветов в одежде не дискредитируют армию России. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

Господин Вишневский подал в суд на Генпрокуратуру, так как его не удовлетворил ответ на запрос, который он направлял в мае. В нем помимо демонстрации флага Украины он спрашивал, можно ли называть военную операцию на Украине войной. Тогда ему лишь ответили, что Россия никому не объявляла войну и не вводила на своей территории военное положение.

При этом Генпрокуратура пишет, что дискредитацией не является «сама по себе» демонстрация. Решение о том, привлекать ли к ответственности человека с таким флагом, будет зависеть от «совокупности фактических обстоятельств» дела.

В том же суде Борис Вишневский оспаривает блокировку своей страницы во «ВКонтакте». Доступ к ней ограничили по требованию Генпрокуратуры.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург