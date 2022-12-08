Студенческая программа «Кампус» будет запущена в Свердловской области в 2023 году

На совещании по запуску студенческой программы «Кампус» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать детали проекта и изучить возможность реализации новых инициатив, сообщила пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, запуск программы запланирован на 2023 год. «К этому моменту создан фонд "Кампус", ведутся переговоры с торговыми сетями, учреждениями культуры и спорта о предоставлении льгот студентам, завершается формирование попечительского совета проекта»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Куйвашев на совещании отметил, что видит большой интерес к программе со стороны молодежи. «Все с нетерпением ждут ее запуска. Среди наших первоочередных вопросов сейчас — возможность использования студентами арендного жилья, его доступность, выделение кредитных линий, информационное сопровождение проекта»,— сказал он.

Разработку программы «Кампус» инициировал господин Куйвашев. Помимо создания и развития современной инфраструктуры для учебы она предусматривает разные стимулы, чтобы молодые люди хотели учиться в Свердловской области. Так, «хорошисты» и «отличники» в рамках стипендиальной программы смогут получать до 10 тыс. руб. Для тех, кто учится на платной основе, прорабатывается возможность получения льготных кредитов на обучение (подобные кредиты под 3% выдает Сбербанк). Студентам будут предоставлять скидки на посещение фитнес-центров, кафе и ресторанов, льготы на дополнительные услуги библиотек, на посещение театров, музеев, выставок, гранты на проекты, а также частичную компенсацию оплаты арендного жилья. Для «Кампуса» будет создан сайт и мобильное приложение.

В Свердловской области действует 31 высшее учебное заведение, в котором обучается более 117 тыс. человек.

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Анна Титова