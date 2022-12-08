Губернатор принял участие в запуске новой линии станков в АО «Корд»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев осмотрел производство АО «Корд», обеспечивающего около 10% российского рынка технических тканей и отмечающего 90-летие.

«Запуск новых станков позволит предприятию расширить ассортимент продукции, увеличить производительность в три раза и снизить себестоимость, что, в том числе, позволит повысить заработную плату сотрудникам. В сложных условиях рыночной экономики вы смогли не только сохранить фабрику, но и обеспечить ее конкурентоспособность, стабильную работу и перспективное развитие. Желаю дальнейшего процветания и успехов»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор вручил сотрудникам благодарности и грамоты и ответил на вопросы представителей трудового коллектива. Поднятые темы касались транспорта, строительства очистных сооружений и ремонта дорог.

«Мы увеличили ремонты дорог в 1,5 раза. Задача — привести их в порядок полностью по всей области. Муниципалитеты получили в этом году значительно больше денег. Главное, чтобы была проектно-сметная документация. Идем опережающими темпами. В первую очередь делаем участки, которые находятся в очень плохом состоянии»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Отвечая на вопрос про строительство очистных сооружений, губернатор сообщил, что в рамках проекта «Оздоровление Волги» в следующем году планируются работы в Ярославле, потом в Ростове. В 2024 году действие федеральной программы завершается.

«Именно поэтому во время открытия новых очистных в Угличском районе я попросил Президента страны продлить действие программы. У нас очень плохие очистные в Рыбинске, Переславле-Залесском, и требуется продолжение работ»,— отметил Михаил Евраев.

Сотрудники «Корда» пожаловались губернатору, что после работы им трудно уехать, так как интервалы движения общественного транспорта очень большие, и порой приходится скидываться вчетвером на такси.

«Вы знаете, что у нас готовится модернизация транспортной системы. В Ярославле и Ярославском районе многое поменяется. Обновятся автобусы — будут современные, комфортные, низкопольные. Сейчас мы анализируем удобство месторасположения остановок, периодичность движения, заполнение транспорта. Жители могут и должны влиять на этот процесс, на сайте департамента транспорта можно оставить свои предложения, и это будет учтено при проведении конкурсов на маршруты»,— пообещал Михаил Евраев.

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