Глава Краснодара поручил создать оперштаб для обеспечения безопасности в новогодние праздники

В Краснодаре для обеспечения безопасности в новогодние праздники создадут муниципальный оперативный штаб, который будет работать в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и городскими службами. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы понимаем, что для горожан период новогодних и рождественских праздников — это отдых, но для нас это большая совместная работа. Задача состоит в том, чтобы в городе было спокойно и безопасно»,— сказал Евгений Наумов.

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить безопасности детского отдыха, в том числе перевозке детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно. Также Евгений Наумов поручил усилить контроль в части торговли пиротехникой и оперативно пресекать ее незаконную продажу. Для этого полиция и городское управление торговли и бытового обслуживания населения будут проводить совместные рейды.

Кроме того, мэр поставил задачу усилить антитеррористическую защищенность ярмарок — в том числе выходного дня, и исключить возможность заехать в торговые ряды грузовиков и другого крупногабаритного транспорта. Соответствующий инструктаж на ярмарках проведет полиция совместно с ГИБДД. Мэр Краснодара также поручил проработать вопрос организации парковок, усилить мониторинг автомобилей на предмет сокрытия и отсутствия номеров, а также держать на особом контроле брошенный транспорт.

По словам начальника УМВД по Краснодару Дмитрия Остапенко, в новогодние каникулы количество нарядов ППС на улицах готовы кратно увеличить в соответствии с оперативной обстановкой. Кроме того, сотрудникам частных охранных организаций и участковым проведут дополнительный инструктаж. Все городские службы будут переведены на усиленный режим работы. Во время культурно-массовых мероприятий будут дежурить пожарные и спасатели.

Департамент городского хозяйства и ТЭК потребовал от управляющих организаций обследовать чердаки и подвалы многоквартирных домов на предмет наличия замков, чтобы не допустить проникновения в них посторонних. Мэр Краснодара поручил внепланово проинспектировать исполнение этих требований.

В этом году рождественские богослужения пройдут во всех храмах Краснодара. На их территориях будут дежурить полицейские и казаки. На особом контроле — праздничная литургия в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, поскольку именно в этом храме традиционно ожидается наибольшее скопление православных краснодарцев.

Татьяна Ручкина

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