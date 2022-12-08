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В Севастополе зафиксировано превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ

На минувшей неделе в Севастополе зафиксировано превышение порога заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы уберечь население от заражения вирусами, в Севастополе введены ограничительные мероприятия. По итогам внепланового заседания городской санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросам борьбы с гриппом и ОРВИ принято решение о запрете посещения больных с подобными диагнозами, находящихся на стационарном лечении.

Дмитрий Нестеренко

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