«Мы вправе ожидать дополнительную поддержку от федерального бюджета»

Глава Удмуртии провел прямую линию с жителями республики. В прямом эфире телеканала «Удмуртия» и на странице руководителя региона во «ВКонтакте» он отвечал на вопросы, которые собирал Центр управления регионом больше недели. Возможность обратиться к главе была также у журналистов и общественников в студии. К началу прямой линии поступило более 500 вопросов, в к ее окончанию их количество выросло до 1,3 тыс. За 3,5 часов Александр Бречалов прокомментировал ситуацию в экономике и здравоохранении, взаимодействие с федеральным центром, реализацию крупных проектов, СВО и меры, принятые после нападения на ижевскую школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Крупные объекты

Прямую линию Александр Бречалов начал с поздравления с днем гражданской авиации и подведением итогов работы ижевского аэропорта и авиакомпании «Ижавиа», которые нарастили объем обслуживания пассажиров в этом году. Знаковым он назвал запуск проекта по строительству нового здания аэропорта с международным терминалом. На данный момент подрядчик строительства еще не определен. По словам господина Бречалова, проведена «предквалификация» по определению компаний, способных реализовать этот проект, в настоящее время готовится конкурс. При этом он подчеркнул, что «все идет по плану», и новое здание должно быть готово в первом квартале 2024 года. Напомним, первый камень строительства аэропорта был заложен в конце августа 2022 года. Тогда же заявлялось, что площадка будет передана подрядчику в ноябре.

Александр Бречалов прокомментировал ситуацию и по другим масштабным проектам. Так, в марте 2023 года будет завершено проектирование реконструкции северной части набережной Ижевского пруда, после чего с учетом меняющихся цен на стройматериалы будут определены сроки и стоимость работ. «Если объем софинансирования нацпроектов не уменьшится, а предпосылок для этого нет со стороны федерации, за 5 лет мы в силах полностью завершить этот проект»,— сказал глава региона.

Еще один крупный объект, нуждающийся в реконструкции, — главный корпус оружейного завода. Комплекс документов в федеральные органы для получения финансирования планируется подготовить к сентябрю 2024 года, а сами работы могут начаться в 2025-2027 годах. «Не раз говорил, что это дело чести, главный символ города»,— подчеркнул глава Удмуртии.

Руководитель региона рассказал и о тех проектах, в которых власти столкнулись с необходимостью корректировок.

В следующем году планировалось начать реконструкцию дома народного творчества «Спартак», на это выделили 68 млн руб. из республиканского бюджета, однако он был признан объектом культурного наследия, что более чем в 2 раза увеличило стоимость работ. Таких средств у региона нет, поэтому было принято решение отложить реконструкцию и в 2023 году она не начнется.

Семилетний план по благоустройству парка «Березовая роща» в Ижевске по требованию руководителя региона сжали до трех лет, есть определенные сложности, сейчас проект корректируется. Не удалось в этом году запустить И процесс ремонта подземного перехода у УдГУ, который должен был начаться летом. Там тоже потребовалось переделывать проект, «который никуда не годится», по мнению руководителя региона.

СВО и частичная мобилизация

Отдельный блок вопросов прямой линии был посвящен специальной военной операции, частичной мобилизации и помощи семьям участников СВО. Александр Бречалов отметил, что начало СВО — это вынужденная мера.

«Давайте определимся с терминологией. Войну, которая против нас, украинцев, как и за всю историю против многих народов, ведут США. У меня в этом точная убежденность. В сентябре 2014 года я был на Донбассе, тогда там не было российских войск. Я видел, что там происходит. Поэтому война идет со стороны США, со стороны РФ — специальная военная операция»,— подчеркнул господин Бречалов.

Глава региона отметил, что переговоры по данной ситуации продолжались восемь лет, во время которых «США и НАТО нагнетали ситуацию на нашей границе». «Россия сильная и развивающаяся никому не нужна, (по мнению запада) мы должны стоять на коленях с протянутыми руками и быть только сырьевым придатком»,— заявил Александр Бречалов. При этом Удмуртия поставленную задачу по обеспечению обороноспособности страны выполнит, добавил он.

Глава региона опроверг слухи о возможном возобновлении частичной мобилизации. По его словам, в Вольске еще остается часть призванных из Удмуртии, пока потребности в людях нет. «Приказов никаких нет. Наши пока сидят в Вольске и готовятся»,— заявил глава региона. Республика со своей стороны оказывает необходимую поддержку мобилизованным, добровольцам, участникам СВО и их семьям.

Экономика, налоги и госдолг

Вопрос об объемах экспорта от одного из присутствовавших в студии журналистов Александр Бречалов в шутку назвал провокационным. Мол, в нынешних условиях о росте экспорта говорить невозможно. «Конечно же, какое-то снижение по экспорту будет, это неизбежно, потому что логистику, новую маршрутизацию вот так (легко) не выстроишь. Понимаем, что нужно максимально переориентироваться на страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. В странах, не поддержавших санкции в отношении РФ, живет гораздо больше людей, чем в тех, что эти санкции ввели. А это рынки сбыта»,— подчеркнул глава региона. Он ожидает восстановления объемов экспорта в первом квартале — максимум в июне 2023 года.

Ряд компаний из Удмуртии уже заключили контракты на поставку товаров в Иран, ОАЭ и другие страны. Объем инвестиций в Удмуртии в этом году превысил 88 млрд руб., что на 9% выше показателей прошлого года. Реализация проектов в регионе продолжается, в частности он упомянул строительство логистического центра Wildberries, технопарка «ИКСЭл-Сарапул», промпарка в Глазове.

Пока нет новой информации по работе автозавода «Лада Ижевск». На предприятии продолжается штамповочное производство и производство пластика в ожидании выпуска опытной партии электрической версии «Лада Ларгус» в конце 2023 года. Власти прорабатывают создание технопарка на пустующих площадях завода.

Несмотря на санкции и сложности в экономике, Удмуртии по итогам 10 месяцев 2022 года в федеральный центр отправила 306 млрд руб. налоговых поступлений, за весь год ожидается порядка 333 млрд руб. Для сравнения в 2021 году они составили 222 млрд руб. По налогу на прибыль республика серьезно недобрала в этом году, зато в 2 раза увеличились поступления по НДС. «Мы вправе ожидать дополнительную поддержку от федерального бюджета, потому что НДС — это тоже про развитие экономики. Но при этом нам грех жаловаться, потому что в 2022 году на дотации и субсидии республика получила 34,8 млрд руб. Для сравнения в 2016 году объем безвозмездных поступлений был 11,3 млрд руб.»,— сказал господин Бречалов.

Увеличился объем софинансирования за счет реализации нацпроектов, но этого региону все равно не хватает. Правительство республики подготовило необходимые письма в федеральный центр.

Вопрос серьезного дисбаланса между объемом направляемых в федеральный бюджет налогов и остающимся в регионе периодически поднимается в Удмуртии депутатами госсовета. В частности, об этом говорили парламентарии в конце 2021 года, а Александр Бречалов несколько раз в выступлениях в госсовете республики указывал на то, что регион вправе рассчитывать на дополнительную поддержку. Однако на данный момент никаких решений на этот счет не принято.

Во время прямой линии глава региона высказал мнение, что для регионов стоит снять ограничения для наращивания госдолга.

«В этой ситуации, когда у нас в России четыре новых региона, куда пойдут большие средства, когда у нас столько вызовов с точки зрения экономики, нам нужно пользоваться моментом и серьезно вкладываться в инфраструктуру для бизнеса, для экономики. Мы готовы еще увеличивать госдолг только с пониманием конкретно на что. Акцент — на нацпроекты, на инфраструктуру для бизнеса. Решение за министерством финансов, за правительством России. Мы ожидаем его»,— рассказал глава региона.

В 2017-2019 году правительство Удмуртии сокращало госдолг республики. В 2020 году пришлось наращивать его для реализации проекта Большой ремонт, в рамках которого проводились работы в школах, детсадах и больницах. Александр Бречалов отметил, что в 2020 году министерство финансов России недостаточно поддержало Удмуртию. «У нас есть предложение те деньги, которые нам не довели (из федерального бюджета), довести. Мы как раз сократим госдолг. Очень важное решение и президента, и председателя правительства России о замене коммерческих кредитов бюджетными. Мы сейчас платим минимальные суммы на обслуживание госдолга»,— отметил глава региона.

Транспорт

Как и в прошлом году, на прямой линии 7 декабря вновь звучала тема общественного транспорта. Если тогда в центре внимания был Ижевск, сейчас проблема острее стала в Можге. ИПОПАТ с февраля 2023 года прекращает обслуживание автобусных маршрутов в этом городе, льготы не действуют уже сейчас. По словам Александра Бречалова, предварительные переговоры с новым перевозчиком уже прошли, у него есть 16 собственных автобусов, еще 10 готов взять в аренду. В начале года проведут конкурс. «Администрация временную маршрутную карту ему предоставит, чтобы автобусы вышли с января на маршруты, но пока без льгот. Они появятся после проведения конкурса во второй половине января»,— сообщил глава региона.

По его словам, контракт будет заключен на три года по регулируемому тарифу и с льготами. Вопросы к работе ИПОПАТ у властей есть и в Ижевске, в первую очередь по интервалам движения автобусов в условиях морозов. Поручения по этому поводу премьеру и министру транспорта даны.

По другой главной теме прошлой прямой линии — уборке снега, по словам Александра Бречалова, сейчас пока рано говорить. В целом, по его мнению, работники справляются. Напомним, в прошлом году было много нареканий, в первую очередь по Ижевску. Тогда глава Удмуртии предлагал чиновникам местных администраций самим выходить с лопатами, если они не могут организовать своевременную уборку снега.

После трагедии в ижевской школе

Руководитель медиахолдинга Centre digital & media Анастасия Власова спросила Александра Бречалова о том, какие меры были приняты после трагедии в ижевской школе №88. Напомним, тогда в результате нападения вооруженного мужчины погибли 18 человек, в том числе 11 детей.

«Прошло два с половиной месяца. Я как мама двух школьников и общественник не вижу существенных изменений в школах и детских садах по части безопасности учебных заведений. Да, были проведены встречи с родителями, мы провели круглый стол, написали огромный список того, что нужно сделать. На это все — дальше тишина»,— рассказала Анастасия Власова.

Глава Удмуртии отметил, что перечень предложенных мер был разнообразный. В частности, он включал бронированные стекла и будки в школах, усиленную охрану Росгвардией или МВД. «Для этого нам нужно порядка 4,5 тыс. охранников, но это отдельная новая Росгвардия, это физически в моменте оказалось нереально»,— рассказал Александр Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что безопасность взрослых и детей — это не только школы и детские сады, а также ДШИ, спортобъекты и открытые площадки. «Мы проанализировали все меры и выделили 1,9 млрд руб. Средства предусмотрены не только на охрану, но и на систему видеонаблюдения, домофоны, калитки на входе и металлические двери. Там много пунктов, все разумные предложения мы приложили в программу»,— подчеркнул господин Бречалов.

Глава региона считает, что проблему необходимо решать в корне. «Если мы проведем анализ всех этих трагедий, подавляющее большинство совершили больные люди. Вдумайтесь в цифру: у нас в республике более 4 тыс. человек с заболеванием шизофрения. Большинство посещают врачей, они абсолютно адаптированы, но есть и такие, как убийца в 88-й школе. В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному решению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов.

Кроме того, по словам господина Бречалова, у общества должно сформироваться непринятие безразличного отношения.

«Приезжаю в среду на объект, дети, родители в холле. Молодой охранник сидит спиной к посетителям и играет на телефоне. Должно быть неприятие такого отношения»,— заявил глава региона.

Так, по словам Александр Бречалова, в течение 2-3 недель после рейдов были разорваны контракты школ с 30 охранными организациями из-за массовых нарушений. «Не таких критичных, чтобы они не выполняли свои функции, но тем не менее Росгвардия сделала рейд и расторгла контракты. Изменит это ситуацию или нет – я сомневаюсь, но дисциплины должно быть больше»,— заявил Александр Бречалов.

Анастасия Власова выступила с просьбой опубликовать перечень принятых мер, а также уточнить сроки их реализации, чтобы избежать «информационного вакуума в обществе». Глава Удмуртии предложение поддержал.

Здравоохранение

Тема здравоохранения стала самой популярной в вопросах к прямой линии по данным Центра управления регионом. Большое количество жалоб на работу поликлиник и нехватку врачей было опубликовано в комментариях под трансляцией прямой линии во «ВКонтакте». В одном из обращений, на которое обратил внимание Александр Бречалов, говорилось о нехватке терапевтов в ГКБ №9. Глава республики эту информацию опроверг и перечислил, сколько врачей и какой специализации там сейчас работают. Он сказал, что ситуация с кадрами в медучреждениях в целом нормальная, есть нехватка, но эту проблему решают. За два года количество работающих врачей увеличилось на 628, среднего медперсонала — на тысячу. Он сказал, что по ФАПам сейчас не хватает 20 специалистов. Общую потребность в медработниках глава республики не назвал.

Один из журналистов в студии попросил главу региона прокомментировать результаты голосования при согласовании вице-премьеров в госсовете Удмуртии. Эльвира Пинчук, курирующая систему здравоохранения, получила самое большое голосов против в сравнении с другими вице-премьерами — 13 при 41 «за». «У нас председатель правительства и зампреды до официального представления в госсовета проходят все фракций. И я каждого спрашивал, какие есть вопросы, а еще лучше — какие предложения. Один депутат эмоционировал, повторял через предлог "Медицина развалена, медицина развалена". На вопрос, что делать, ответил — это ваша работа. Другой более-менее дельные предложения внес, и все. Эти 13 проголосовавших, вы чего не выскажитесь-то? Я сейчас не иронизирую, я считаю, что такой должен быть диалог. Нам нужна обратная связь, и не просто критика»,— сказал Александр Бречалов. По его словам, «сфера здравоохранения всегда расстрельная», проблем много, и он благодарен Эльвире Пинчук за работу в правительстве. «Ранее была чехарда с кадрами, а сейчас я считают, что у нас сформирована лучшая команда»,— заявил глава Удмуртии.

Команда, политика и молодежь

Александр Бречалов отметил, что для него очень важна «командная история». Комментируя уход нескольких членов из первоначальной команды, приехавшей с ним в 2017 году в Удмуртию, он признался, что расставаться с ними сложно, так как понимание было с ними с полуслова. С другой стороны, им нужно расти, именно поэтому в разное время ушли его советник Юлия Полетаева, первый вице-премьер Александр Свинин и постпред Михаил Хомич. Господин Бречалов продолжая тему кадров сообщил о том, что вакантную должность вице-премьера, курирующего строительство и дороги, займет глава Сарапульского района Игорь Асабин.

«Поэтому вот московская команда, как и все хотели, постепенно уходит, а местные занимают позиции. И кстати, здорово, очень много классных ребят пришло»,— отметил глава республики.

На вопрос, хотел бы он, чтобы его дети шли в политику, Александр Бречалов ответил, что сын уже работает в школе, а дочь решила стать врачом. «Политику они не выбирают. Но и я не планировал в 22 года становиться политиком и руководить регионом»,— добавил он.

В завершении прямой линии Александр Бречалов сообщил, что 2023 год будет объявлен в республике Годом молодежи. Мероприятия будут включать патриотическое воспитание, работу с художниками и музыкантами, а также борьбу с алкоголизмом и наркоманией.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале