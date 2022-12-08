На Кубани выплатили более 100 млн рублей задолженностей по зарплате

С начала года предприятия Краснодарского края выплатили более 100 млн руб. задолженностей по зарплате. По данным Краснодарстата, по состоянию на ноябрь задолженность организаций Кубани сократилась более чем вдвое по сравнению с началом года, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Это результат системной работы по недопущению задолженности в реальном секторе экономики, коммерческих организациях, а также с собственниками предприятий»,— отметил первый вице-губернатор Игорь Галась. Он подчеркнул, что муниципалитетам нужно усилить взаимодействие с работодателями, контролирующими и надзорными органами, чтобы оперативно влиять на ситуацию.

Сокращение задолженности по заработной плате на Кубани произошло благодаря принятым федеральным, а также краевым антикризисным мерам, направленным на сохранение стабильной работы предприятий и их сотрудников. По словам замминистра экономики региона Данила Богданова, каждое предприятие Кубани, имеющее задолженность, становится предметом индивидуального рассмотрения на заседаниях рабочих групп. Особое внимание уделяется муниципальным и системообразующим предприятиям.

На заседании краевой комиссии утвердили план работы на 2023 год по принятию мер по погашению зарплатной задолженности. Основным из решений стало поддержание внимания к организациям, оказывающим существенное влияние на социальную стабильность региона и занятость населения.

Татьяна Ручкина

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