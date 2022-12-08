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«Волжское пароходство» увеличило перевозку грузов на 2,4% за год

В навигацию 2022 года судоходная компания «Волжское пароходство» перевезла 8,4 млн т грузов, сообщил гендиректор предприятия Павел Виноградов. Рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 2,4%.

«Перевозили грузы для важных стратегических проектов страны. В том числе для строительства М12 перевезли рекордный объем —более 3 млн т щебня. Перевезли более 2,5 млн т зерна»,— сообщил Павел Виноградов (цитата по «Интерфаксу»).

Как ранее сообщалось, «Волжское пароходство» выходит из сегмента нефтеналивных перевозок. «Мы планируем в начале 2023 года остаться в перевозке наливных грузов только в части пищевого сегмента и полностью уйти из перевозки нефтепродуктов»,— сказал господин Виноградов.

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