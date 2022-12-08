Неотложная конфискация

Следственный комитет хочет получить право конфисковывать имущество фигурантов до суда. Причем речь может идти также о вещах людей, как-либо связанных с подозреваемыми, заявил в интервью «РИА Новости» председатель ведомства Александр Бастрыкин. Запросить решение суда все равно придется, но уже после того, как имущество изымут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Господин Бастрыкин говорит о внесении изменений в первую часть ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас возможность досудебного ареста предусмотрена только в исключительных случаях. Как считают в Следственном комитете, эту норму необходимо расшить для борьбы с коррупцией.

Главная опасность в том, что судьи вряд ли станут вступать в конфликт со следователями, говорит адвокат Леонид Абгаджава: «Сейчас в любом случае нужно получать одобрение суда либо по общему порядку — до ареста имущества, либо по исключительному порядку — в некоторых случаях уже постфактум.

Учитывая, что теперь мы не в Совете Европы, и европейский суд ничем не ограничивает российское законодательство, мы можем вернуться к тем практикам, когда судебного надзора за процессуальными следственными действиями нет.

Какими бы ни были суды, там все равно гораздо больше возможностей отстоять свою точку зрения и указать на нарушения. Плюс есть и стадия обжалования.

Когда какие-то действия еще не предприняты, гораздо больше шансов добиться справедливого решения. Суду будет проще отказать, нежели вступать в конфликт и отменять решение следователя».

В таком случае у фигурантов действительно будет гораздо меньше возможностей заранее спрятать подлежащее аресту имущество, говорит бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. Но внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс коснется вообще любых преступлений, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Арест имущества предусмотрен практически по всем преступлениям Уголовного кодекса.

Эта мера процессуального принуждения является способом возместить вред, причиненный преступлением. Предложение председателя СК РФ направлено на то, чтобы ускорить процедуру и избежать дальнейших поисков перепрятанного имущества. И это необязательно что-то добытое преступным путем.

В моей практике бывали случаи, когда подозреваемый или обвиняемый через родственников или подконтрольных лиц пытались сокрыть подлежащие аресту объекты. Что можно спрятать? Например, ювелирные изделия, автомобиль. В то же время возникают риски перегибов, потому что если следователь решит, что какое-либо лицо, связанное с подозреваемым, владеет имуществом и захочет его арестовать, то такая возможность будет реализована».

Кроме того, господин Бастрыкин сообщил, что с января по сентябрь к ответственности за коррупционные преступления привлекли почти 1,5 тыс. правоохранителей и более 400 чиновников. По его мнению, это говорит об эффективной и слаженной работе в сфере борьбы с коррупцией

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Сабина Адлейба