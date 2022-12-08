Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неотложная конфискация

Почему СК РФ предлагает разрешить арестовывать имущество до суда

Следственный комитет хочет получить право конфисковывать имущество фигурантов до суда. Причем речь может идти также о вещах людей, как-либо связанных с подозреваемыми, заявил в интервью «РИА Новости» председатель ведомства Александр Бастрыкин. Запросить решение суда все равно придется, но уже после того, как имущество изымут.

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Господин Бастрыкин говорит о внесении изменений в первую часть ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас возможность досудебного ареста предусмотрена только в исключительных случаях. Как считают в Следственном комитете, эту норму необходимо расшить для борьбы с коррупцией.

Что предлагают в СКР по конфискации имущества фигурантов дел

Что предлагают в СКР по конфискации имущества фигурантов дел

Главная опасность в том, что судьи вряд ли станут вступать в конфликт со следователями, говорит адвокат Леонид Абгаджава: «Сейчас в любом случае нужно получать одобрение суда либо по общему порядку — до ареста имущества, либо по исключительному порядку — в некоторых случаях уже постфактум.

Учитывая, что теперь мы не в Совете Европы, и европейский суд ничем не ограничивает российское законодательство, мы можем вернуться к тем практикам, когда судебного надзора за процессуальными следственными действиями нет.

Какими бы ни были суды, там все равно гораздо больше возможностей отстоять свою точку зрения и указать на нарушения. Плюс есть и стадия обжалования.

Когда какие-то действия еще не предприняты, гораздо больше шансов добиться справедливого решения. Суду будет проще отказать, нежели вступать в конфликт и отменять решение следователя».

В таком случае у фигурантов действительно будет гораздо меньше возможностей заранее спрятать подлежащее аресту имущество, говорит бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. Но внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс коснется вообще любых преступлений, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Арест имущества предусмотрен практически по всем преступлениям Уголовного кодекса.

Как СК РФ предлагает бороться с переписывающими свои активы на родственников бизнесменами

Как СК РФ предлагает бороться с переписывающими свои активы на родственников бизнесменами

Эта мера процессуального принуждения является способом возместить вред, причиненный преступлением. Предложение председателя СК РФ направлено на то, чтобы ускорить процедуру и избежать дальнейших поисков перепрятанного имущества. И это необязательно что-то добытое преступным путем.

В моей практике бывали случаи, когда подозреваемый или обвиняемый через родственников или подконтрольных лиц пытались сокрыть подлежащие аресту объекты. Что можно спрятать? Например, ювелирные изделия, автомобиль. В то же время возникают риски перегибов, потому что если следователь решит, что какое-либо лицо, связанное с подозреваемым, владеет имуществом и захочет его арестовать, то такая возможность будет реализована».

Кроме того, господин Бастрыкин сообщил, что с января по сентябрь к ответственности за коррупционные преступления привлекли почти 1,5 тыс. правоохранителей и более 400 чиновников. По его мнению, это говорит об эффективной и слаженной работе в сфере борьбы с коррупцией

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...