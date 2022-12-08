Экс-начальнику следственного отдела полиции Симферополя увеличили срок на 4 года за взятку

Верховный суд Крыма изменил приговор Киевского районного суда Симферополя и увеличил с 5 до 9 лет срок лишения свободы бывшему начальнику следственного управления УМВД по Симферополю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. В частности, назначенное основное наказание было усилено с 5 до 9 лет лишения свободы»,— сообщили в пресс-службе. Кроме того, судебная коллегия настаивает на лишении бывшего полицейского специального звания «полковник юстиции».

Бывшего начальника следственного управления задержали весной 2021 года после получения 7,5 млн руб. взятки. За эти средства он должен был посодействовать в непривлечении к уголовной ответственности определенного круга лиц и прекращении в их отношении следственных действий по уголовному делу. Посредниками выступали два прокурора, которых осудили в декабре 2021 года.

Татьяна Ручкина

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