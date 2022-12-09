Проверка слуха

Могут ли собаки унюхать страх человека? Как стояние на гвоздях влияет на здоровье? И по каким причинам у младенцев меняется цвет глаз? Подробности — специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Какао-эффект

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Шоколад стимулирует работу мозга?

Ученые утверждают, что какаосодержащие продукты — это мощный источник флавоноидов, растительных антиоксидантов. Они отвечают за обучение, память и могут играть защитную функцию, предотвращая дегенеративные процессы нейронов.

Исследователи выяснили, что употребление шоколада с высоким содержанием флавоноидов может улучшить приток крови к мозгу у молодых людей, что, в свою очередь, положительно влияет на мыслительные функции и память. Также есть основания полагать, что употребление какао помогает предотвратить прогрессирование когнитивных нарушений у пожилых людей и даже обращать вспять возрастные ухудшения памяти.

Ученые из Университета Осло взяли более 2 тыс. человек старше 70 лет и предложили им темный шоколад, вино и чай (все они содержат флавоноиды), а затем пройти ряд тестов. Самые лучшие результаты показали те, кто употреблял все три продукта. А максимальная эффективность достигалась при сочетании приблизительно 10 г шоколада и около 100 мл вина в сутки. Итальянские ученые подтвердили выводы коллег: они пришли к заключению, что употребление шоколада стимулирует когнитивную функцию в краткосрочной перспективе и защищает мозговые клетки в долгосрочной.

Стоит, правда, отдельно отметить, что о заметном эффекте можно говорить лишь применительно к горькому темному шоколаду с содержанием какао более 70%. Шоколадные батончики или белый шоколад, не содержащий какао, в этом смысле бесполезны и даже вредны за счет высокого содержания сахара.

Вердикт — скорее всего, правда.

Точечное воздействие

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Стояние на гвоздях полезно для здоровья?

Гвоздестояние — один из трендов TikTok осени 2022 года. Google Trends относит запрос «доска садху» (так называется доска с гвоздями) к сверхпопулярным. Ссылаясь на данные ВОЗ, сторонники этой практики сообщают, что воздействие на точки на ступнях эффективно помогает минимум при 28 заболеваниях, начиная от головной боли и депрессии и заканчивая аллергическими реакциями, инсультом и проблемами с позвоночником.

Для начала разберемся с физикой процесса. Если наступить ногой на одиночный гвоздь, он проткнет кожу и войдет в ступню. Но в доске садху для начинающих более тысячи гвоздей, и этого достаточно, чтобы вполне безопасно распределить по ним вес человека — ничего сверхъестественного в этом нет.

Что касается потенциального лечебного эффекта, принцип гвоздестояния близок к принципу акупунктуры или рефлексотерапии — идее целебного воздействия на определенные точки тела. При этом акупунктура относится к альтернативной медицине, и ее эффективность не была подтверждена в большинстве исследований. Ученые склонны считать эти практики классическим плацебо.

Как ни удивительно, но обзор ВОЗ, на который ссылаются сайты о гвоздестоянии, действительно существует. Это работа 2003 года, где перечислены заболевания, при которых акупунктура якобы имела выраженный терапевтический эффект. Однако этот отчет ВОЗ подвергся жесткой критике со стороны научного сообщества, едва был опубликован, и на сегодня с сайта организации удален.

Предположительно, позитивный эффект гвоздестояния может быть связан с высвобождением эндорфинов (гормонов удовольствия) и рядом факторов психологического характера.

Вердикт — большей частью неправда.

Клеветникам поэзии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Писал ли Александр Пушкин о том, что девиз царя — «воруй и ври»?

В конце 2021 года в российском сегменте Twitter стал распространяться демотиватор следующего содержания:

«Пугая внешними врагами, Нас убивают изнутри. Но не меняется с годами Девиз царя — "воруй и ври". А. С. Пушкин, 1830 год».

Однако подобных строк ни в одном из собраний сочинений автора нет. Существует немало произведений, которые в разные годы ошибочно приписывались поэту в самых разных авторитетных изданиях. Вот только в список «псевдотворений» Пушкина это четверостишие тоже не входит. Не удалось его обнаружить и в «серой зоне» — среди стихов, чье авторство до конца не установлено, и Пушкин — один из кандидатов. Не говоря уже о том, что по своему содержанию «Девиз царя — воруй и ври» резко контрастирует с известным стихотворением «Клеветникам России», которое Пушкин написал в 1831 году.

Более того, несложный поиск показывает, что еще два года назад эти строки если и существовали, то нигде не публиковались. Сначала они появились без упоминания автора, а в сентябре 2021-го в слегка переделанном виде его разместил на сайте «Стихи.ру» литератор, пишущий под псевдонимом Яр Велесов.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Нюх как у собаки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Действительно ли четвероногие могут чувствовать страх человека?

Как известно, обоняние собак развито намного лучше, чем у людей. У этих животных в носу около 200 млн обонятельных рецепторов, тогда как у нас всего около 6 млн. Эта особенность делает собак незаменимыми помощниками для поиска пропавших или обнаружения взрывчатки и наркотиков. Проводятся опыты по обучению собак выявлять злокачественные опухоли у людей.

У этих животных отлично развит особый обонятельный орган, который отвечает за «химическую коммуникацию», — орган Якобсона. В основном он используется при внутривидовой коммуникации, но, возможно, может помогать собакам и с определением эмоций людей.

В 2017 году группа исследователей провела эксперимент: у доноров-мужчин взяли образцы пота в различных эмоциональных состояниях — страха и счастья. Затем поместили в одну комнату собак, их хозяев и незнакомцев, и распылили тот самый пот. Собаки, которые попали в помещения со «счастливым» запахом, вели себя дружелюбнее, активнее шли на контакт с посторонними.

Напротив, собаки, попавшие в «комнаты страха», испытывали тревогу. А стресс у животного может стать причиной агрессии — это естественная реакция на потенциальную опасность. В совсем свежем исследовании другая группа ученых подтвердила выводы коллег: в 9 из 10 случаев собаки правильно вычисляли «запах стресса» в образцах пота и дыхания людей.

Кроме того, давно замечено, что животные «считывают» и язык тела. Испуганный человек рефлекторно сокращает мышцы, и собака может заметить эти неосознанные движения, расценивая их как угрозу для себя. И частой реакцией на эту угрозу может быть именно агрессия.

Вердикт — это правда.

Светоотражение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правда ли, что все дети рождаются голубоглазыми?

На цвет глаз человека влияет пигмент меланин, он находится в передних слоях радужной оболочки. Если в ней мало меланина, глаза будут голубыми, если чуть больше — зелеными или светло-карими, а если много, то темно-карими.

Ученые утверждают, что на самом деле у каждого человека глаза карие — просто этого не видно. Сам меланин темно-коричневый, и никакого другого пигмента в радужной оболочке нет. Но меланин обладает способностью поглощать свет. При этом чем больше меланина внутри радужной оболочки, тем больше света поглощается и меньше отражается наружу, в результате радужная оболочка кажется коричневой. Если меланина мало, свет рассеивается, а затем отражается на более коротких волнах синего диапазона, и глаза кажутся голубыми или серыми. Когда ребенок находится в утробе матери в абсолютной темноте, меланин не вырабатывается. Но после рождения клетки-меланоциты начинают активно работать. Именно поэтому нередко цвет глаз ребенка в течение первого года жизни может радикально измениться от светлого к темному.

Врачебная же статистика не подтверждает того, что все новорожденные появляются с голубыми глазами. Например, в одной из больниц Стэнфордского университета несколько лет назад подсчитали: из примерно 200 новорожденных карие глаза были у 63% младенцев. Голубой же оттенок имели лишь 20% детей, зеленый или ореховый — 6%, и около 10% неопределенный. Дело в генетике: у многих детей при рождении в организме уже достаточно меланина. Поэтому они сразу рождаются кареглазыми, и цвет их радужной оболочки больше не меняется.

Вердикт — это неправда.