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Житель Орска осужден за кражу телефона своей девушки после ее смерти

Житель Орска осужден по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ за кражу телефона своей девушки после ее смерти. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным надзорного ведомства, 35-летний мужчина встречался с жительницей поселка Голубой Факел Домбаровского района. После продолжительной болезни девушка скончалась. Узнав о смерти возлюбленной, злоумышленник приехал домой к ее матери и похитил телефон умершей.

Домбаровский районный суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Андрей Сазонов

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