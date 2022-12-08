Свыше тысячи родителей в Татарстане купили пропуски на территорию школ на свои деньги

Более 1 тыс. родителей в Казани купили пропуски на территорию школ на собственные средства. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики.

По его словам, специальная охрана в этих школах установлена не была. Речь идет о гимназии 122 и школе 55. Позже средства родителям были возвращены.

Всего работа по установке системы контроля и управления доступом была проведена в 130 образовательных учреждениях по итогам прошлого года. А в этом году оборудование было приобретено еще для 222 школ на 41 млн руб.

"Ъ-Казань"