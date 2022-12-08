Челябинская область вошла в топ-10 регионов по эффективности обращения с отходами

По итогам года Челябинская область заняла десятое место в рейтинге регионов РФ по эффективности работы по обращению с отходами, составленном Российским экологическим оператором (РЭО). Об этом в своем telegram-канале сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Первое и второе места «Зеленого рейтинга» разделили Москва и Московская область соответственно. Тройку замкнула Нижегородская область, ей уступили Чувашия, Тюменская и Тамбовская области. Следом идут Тульская, Саратовская и Мурманская области.

В рамках «Зеленого рейтинга» оценивается деятельности органов власти субъектов РФ и региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).