Школы Ростовской области получат 56 новых автобусов

В декабре автопарки донских школ получат 56 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

По информации пресс-службы, транспорт поступит в 52 школы, расположенные в 38 сельских районах, а также в г. Новошахтинск. Обновление автопарка образовательных учреждений позволит разгрузить действующие школьные маршруты.

В скором времени в регион поступит еще одна партия транспорта для школьников. Правительство РФ одобрило выделение еще 16 новых автобусов для детей.

«В настоящий момент ведется работа по заключению надлежащих контрактов и соглашений», — цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Игоря Галася.

Анастасия Назарова