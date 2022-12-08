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Школы Ростовской области получат 56 новых автобусов

В декабре автопарки донских школ получат 56 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Donland.ru

Фото: Donland.ru

По информации пресс-службы, транспорт поступит в 52 школы, расположенные в 38 сельских районах, а также в г. Новошахтинск. Обновление автопарка образовательных учреждений позволит разгрузить действующие школьные маршруты.

В скором времени в регион поступит еще одна партия транспорта для школьников. Правительство РФ одобрило выделение еще 16 новых автобусов для детей.

«В настоящий момент ведется работа по заключению надлежащих контрактов и соглашений», — цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Игоря Галася.

Анастасия Назарова

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