«Водоканал» Сочи взыскал с должников 50 млн рублей

С начала года сочинский «Водоканал» взыскал с должников около 50 млн руб. Сейчас на курорте живет около 55 тыс. абонентов, которые только по услугам водоснабжения и водоотведения на начало декабря 2022 года накопили долгов на несколько сотен миллионов рублей, сообщил в Telegram директор МУП Сочи «Водоканал» Денис Юрковский.

По его словам, большинство должников постараются быстрее оплатить образовавшуюся задолженность. Однако злостным неплательщикам ограничат пользование услугой водоотведения с помощью заглушек, которые устанавливаются локально во внутридомовые сети и полностью перекрывают отвод стоков из квартиры должника.

«Житель многоквартирного дома не сможет воспользоваться канализацией до момента полного погашения задолженности по квитанции, к тому же абонент будет вынужден оплатить коммерческую услугу по снятию запорного элемента стоимостью в три тысячи рублей»,— отметил Денис Юрковский.

Он подчеркнул, что будут устанавливаться новые заглушки большого размера из прочного пластика. Они не ржавеют в трубе и их невозможно сломать или деформировать, соответственно, самостоятельно снять устройство не получится. Кроме того, за попытки извлечь заглушку абонент получит штраф и будет нести административную ответственность.

Татьяна Ручкина

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