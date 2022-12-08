Объем выдачи автокредитов в Челябинской области сократился на 43,6%

В январе-октябре в Челябинской области выдали автокредиты на общую сумму 15 млрд руб. Это на 43,6%, или на 11,6 млрд руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России объем выдачи автокредитов к январю-октябрю 2021-го снизился на 41,3%, к аналогичному периоду 2020-го — на 10%. Среди 30 регионов-лидеров в этом виде кредитования ощутимее всего показатель к прошлому году сократился в Москве (-49,2%), Свердловской области (-48,5%), Краснодарском крае (-45%), Самарской (-44,9%) и Нижегородской (-44,4%) областях и в Санкт-Петербурге (-43,7%). Наименьшее падение объемов отмечено в Красноярском крае (-27,3%), Иркутской (-28,1%), Кемеровской (-28,1%) и Тюменской (-30,8%) областях, и в Алтайском крае (-32%).

Эксперты НБКИ связывают существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом не только с ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и с общим дефицитом новых автомобилей.