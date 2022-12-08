Жителя Новороссийска осудили на 9,5 лет за организацию закладок с наркотиками

Октябрьский районный суд Новороссийска назначил местному жителю 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за создание тайниковых закладок с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

С июня 2021 года по март 2022-го 29-летний житель Новороссийска вместе с другим неустановленным лицом занимался сбытом запрещенных веществ. Местоположение закладок указывалось через специальный мессенджер. При обыске по месту жительства у мужчины изъяли 108 свертков с мефедроном общей массой более 1,7 кг. Наркотик был расфасован в отдельные полимерные пакеты.

Суд признал новороссийца виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему назначили 9,5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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