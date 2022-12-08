Силовики в ходе операции задержали главу отделения полиции «Автозаводский» в Набережных Челнах

Силовики провели операцию по задержанию главы отделения экономической безопасности и противодействия коррупции набережночелнинского ОП «Автозаводский» Дениса Еремасова. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По данным издания, господин Еремасов подозревается в получении 50 тыс. руб. взятки. Задержан он был накануне около своего дома, а средства якобы, как считает следствие, предназначались за «крышевание» игорного бизнеса.

Против Дениса Еремасова могут возбудить уголовное дело по статье «Получение взятки». Меру пресечения в отношении подозреваемого еще не избрали.

"Ъ-Казань"