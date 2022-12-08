СПбГУ прекратил бессрочное пользование участка в устье Смоленки

СПбГУ прекратил бессрочное пользование земельным участком площадью 6,9 Га на Мичманской улице в устье реки Смоленки, следует из данных ЕГРН. Сейчас единственным правообладателем участка значится Российская Федерация, пишет «Деловой Петербург».

Права СПбГУ на участок было решено прекратить в августе этого года правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. Территория будут передана «Дом.РФ» для последующей реализации.

Торги должны состояться в декабре, однако начальная цена лота не названа. Эксперты оценивали ее в 2,1-2,6 млрд руб. На этом месте можно построить 120-130 тыс. кв. м. высотного жилья.

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