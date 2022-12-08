Директор колледжа в Сибае подозревается в получении взятки

В отношении директора Сибайского колледжа строительства и сервиса Азамата Кумушкулова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, подозреваемый с апреля по декабрь текущего года получал взятки от подчиненной за включение ее в список премированных, непривлечение ее к дисциплинарной ответственности, а также за общее покровительство по службе. Согласно договоренности, подчиненная перечисляла директору по 10 тыс. руб. с каждой премии, всего он получил 60 тыс. руб. При передаче очередной части взятки его задержали сотрудники УФСБ по Башкирии.

Майя Иванова

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