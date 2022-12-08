Суд взыскал бывших топ-менеджеров завода Дзержинского более 357 млн рублей

Пермский краевой суд оставил без изменений решение первой инстанции о солидарном взыскании более 357 млн руб. с бывших руководителей ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского Дениса Бронникова и Евгения Лысова, а также бизнесмена Владислава Шинкевича. Как сообщает «РБК-Пермь», суд установил, что в 2008-2009 годах они совершили на эту сумму убыточную сделку, заключив подложный договор подряда с ООО «Техстрой». Ответчики с требованиями согласны не были и просили отказать в их удовлетворении ссылаясь, в том числе, на пропуск срока исковой давности.

Стоит отметить, что все трое были фигурантами уголовного дела о причинении заводу ущерба в особо крупном размере. В итоге их уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.