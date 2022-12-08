За сутки в Саратовской области в два раза выросло число закрытых на карантин школ

В Саратовской области за сутки более чем в два раза возросло число закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ школ. Это следует из информации, которую распространило министерство образования региона.

По данным на 7 декабря в регионе на карантин было закрыто 37 школ, на сегодня – 81. Образовательные учреждения находятся в Александрово-Гайском, Воскресенском, Екатериновском, Новобурасском, Ровенском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Турковском, Балашовском, Вольском, Краснопартизанском и Энгельсском районах и в Саратове.

Полностью закрыты на карантин 15 детсадов в Александрово-Гайском, Балтайском, Воскресенском, Дергачевском, Озинском, Романовском, Самойловском, Татищевском, Турковском районах.

Частично закрыты 1417 классов в 204 школах и 124 группы в 63 детсадах.

Сегодня на брифинге министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что в области выявлено 45 случаев свиного гриппа, большинство из заболевших - дети.

Марина Ковалева