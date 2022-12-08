Назначили главу министерства имущества Челябинской области

Министром имущества Челябинской области назначен Эльдар Белоусов, занимавший должность заместителя главы ведомства. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Эльдару Белоусову 34 года. Он окончил Государственный университет управления (Москва) по специальности «Менеджмент организации». В начале карьеры работал в связанных со страхованием коммерческих структурах, с 2017 по 2020 годы руководил проектом федерального госучреждения «Российское энергетическое агентство». В ноябре 2020 года стал замглавы минимущества Челябинской области.