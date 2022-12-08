В Уфе вынесли приговор экс-замначальнику отдела полиции Уфимского района

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего заместителя начальника отдела полиции Уфимского района Андрея Теплова к пяти годам, а его сообщника — 59-летнего уфимца Вадима Бахтизина — к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвинялись в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР.

По материалам дела, в 2018 году Андрей Теплов узнал, что в отношении уфимского бизнесмена расследуются два уголовных дела — за мошенничество и изнасилование. По данным «Ъ-Уфа», предпринимателя зовут Александр Киселев. Через своего знакомого Вадима Бахтизина полицейский связался с предпринимателем и предложил помощь в прекращении уголовного преследования или получении оправдательного приговора около 23 млн руб. Деньги Андрей Теплов якобы должен был передать «должностным лицам правоохранительных и судебных органов». Предприниматель передал всю сумму.

Кроме того, Вадим Бахтизин похитил у потерпевшего предпринимателя 700 тыс. руб., пообещав решить вопрос с итогами проверки производственных помещений его предприятия, по результатам которой сотрудники МЧС выявили многочисленные нарушения.

Также Андрей Теплов обманным путем склонил знакомую внести за его тещу задаток в размере 690 тыс. руб. на аукционе по покупке производственной базы в Уфе, якобы для того, чтобы в дальнейшем вместе с ее сыном вести бизнес. После победы в аукционе его тещи и покупки помещения подсудимый вернул 300 тыс. руб., а остальные деньги похитил.

Подсудимые не признали вину, на время следствия они содержались под арестом.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте