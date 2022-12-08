В Екатеринбурге задержали лжесотрудника пресс-службы ФСБ, развозившего мефедрон

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали торговца наркотиками, выдававшего себя за сотрудника пресс-службы ФСБ. По данным источника «Ъ-Урал», утром 6 декабря силовики заметили автомобиль, в котором спал мужчина по имени Руслан. Полицейским он представился работником ФСБ, продемонстрировав удостоверение корреспондента информационного агентства «Главные события».

Патрульные решили проверить салон автомобиля, где обнаружили спортивную сумку, в которой лежали почти 1,5 кг мефедрона, электронные весы и машинка для вакуумной упаковки. В итоге оказалось, что удостоверение сотрудника ведомства оказалось поддельным.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что задержанный отношения к органам безопасности или каким-либо иным правоохранительным структурам не имеет.

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