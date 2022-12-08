Двух жителей Ростовской области осудили на 24,5 года за сбыт наркотиков в Армавире

Жителям Ростовской области назначили на двоих 24,5 года лишения свободы за продажу наркотиков в Армавире. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В октябре 2020 года жители Ростовской области через интернет получили от неустановленного лица информацию о местонахождении закладки в регионе. Они перевезли в багажнике автомобиля 623 свертка наркотиков на территорию Армавира, чтоб в дальнейшем продать их. Однако сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли их деятельность и изъяли запрещенные вещества.

В отношении жителей Ростовской области были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Армавирский городской суд назначил им 11 и 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram