Нижний Новгород готовится к сильному снегопаду

Очередной снегопад ожидают в Нижнем Новгороде с 8 по 12 декабря, по прогнозу Гидрометцентра. Всего к 17 декабря может в городе может выпасть до 75% месячной нормы снега, или 45 мм осадков – это полуметровые сугробы. Коммунальные службы готовятся к непогоде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

«Все мы помним, как 22 ноября, согласно прогнозу, на город надвигался снежный циклон, а вечером пошел ледяной дождь. Что ждет город в этот раз, мы сможем увидеть только по факту. В любом случае работа коммунальных служб уже началась»,– написал глава города. Дорожная техника будет работать в усиленном режиме по ночам и рано утром, чтобы не помешать проезду личного и общественного транспорта.

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Анастасия Еремина