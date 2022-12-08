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Коммерсантъ FM
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«Папины дочки» вернутся в эфир

Телеканал СТС в 2023 году представит новые серии телесериала «Папины дочки», выходившего с 2007 по 2013 год. Об этом сообщает «Афиша-Daily» со ссылкой на пресс-службу СТС, где изданию не раскрыли детали о съемочной группе и сюжете новых эпизодов, однако пояснили, что съемки сериала начнутся в ближайшее время.

Актриса Елизавета Арзамасова сегодня также опубликовала в своем Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) фотографию распечатанного сценария с надписью «Папины дочки. Серия 1» и описанием: «Кажется, что-то намечается». На одном из листов сценария отпечатано слово «Веник» — это сокращенное имя персонажа Вениамина Васильева, роль которого играл актер Филипп Бледный в «ранних» сезонах сериала.

«Папины дочки» — один из наиболее успешных телепроектов в истории современного российского телевидения. Он был четыре раза удостоен премии «ТЭФИ» и адаптирован в Германии. Авторами идеи проекта стали продюсеры Вячеслав Муругов и Александр Роднянский (признан иноагентом).

О немецкой адаптации «Папиных дочек» — в архивном материале «Ъ» «Немецкий телеканал воспитает "Папиных дочек"».

Андрей Сапожников

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