Выбросившей младенца в окно нижегородке на три года ограничили свободу

Советский районный суд признал виновной 24-летнюю нижегородку, выбросившую своего новорожденного сына в окно. Ее приговорили к трем годам ограничения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 12 августа подсудимая родила ребенка дома и выбросила его с третьего этажа. Младенца с переохлаждением нашли прохожие в кустах у дома №138 на Агрономической улице. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ребенок выжил.

Полицейские задержали нижегородку через месяц. Ее нашли благодаря опросу местных жителей и масштабному ДНК-тестированию. Образцы биоматериалов взяли тогда почти у всех жительниц микрорайона.

Дело расследовали по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»). Подсудимой грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд учел позицию гособвинителя, характеристику нижегородки и наличие у нее еще одного ребенка и назначил ей ограничение свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева