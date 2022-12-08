Экс-главного бухгалтера Россельхонадзора в Казани осудят за присвоение почти 5 млн рублей

Приволжский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело против бывшего главного бухгалтера Россельхознадора по Татарстану. Его обвиняют в мошенничестве более чем на 4,8 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Следствие считает, что с января 2017 года по май 2019-го обвиняемый при помощи служебного положения начислил премии 17 своим сотрудникам, а затем потребовал от них вернуть средства

под предлогом допущенной ошибки в бухгалтерских документах. В дальнейшем деньги он присвоил, распорядившись ими по собственному усмотрению. Ущерб превысил 4,8 млн руб.

Вину мужчина не признал. Следствие наложило на его имущество арест более чем на 9 млн руб.

"Ъ-Казань"