Красота в глазах смотрящего

В конце года оглядываемся на самые интересные дизайнерские проекты. При этом речь не только о дизайнерах одежды (хотя и они в этом списке есть). Мы спросили команду школы визуальной культуры и современных профессий BBE (Bang Bang Education), какие события в диджитал и дизайне заставили о себе говорить в уходящем году: от секс-шопа до стриминговых сервисов.
Spotify. Wrapped
Вы наверняка уже видели это в социальных сетях. Spotify подвели итоги года для своих слушателей. Wrapped — это персонализированная акция, где каждый пользователь видит свою статистику прослушиваний за год. Такой индивидуальный подход помогает пиару акции. Люди делятся результатами в соцсетях, рассказывая о своих вкусах и дополнительно продвигая Spotify.
Айдентика кампании меняется из года в год — в этот раз команда Spotify и Rasmus Wangelin сделали геометрические монограммы главными элементами. Один человек может слушать тяжелый металл за работой, легкий джаз во время готовки и эмбиент на тренировке. Это наслоение разностей они перевели в плоскость геометрических форм. Яркие цвета и фигуры позволили создать 48 различных комбинаций, которые легли в основу айдентики.
Круизная коллекция Dior 2023
Кампания французского дома моды Dior вызвала много обсуждений (в том числе относительно присутствия русской культуры в инфополе). Модели в объективе болгарского фотографа Элины Кечичиевой позируют в заснеженном лесу с березами, что многим напомнило русские традиционные костюмы и даже сказку «Морозко». На самом деле же вдохновением для Dior Cruise 2023 стала легендарная испанская танцовщица фламенко Кармен Амайя, известная как La Capitana.
Фото: Dior
Hommemade
Дебют рэпера A$AP Rocky в сфере дизайна. На дизайнерской ярмарке Design Miami музыкант представил первую работу собственной студии Hommemade в коллаборации с итальянским дизайнерским брендом Gufram — зеленый кактус с множеством расписанных вручную грибов, прикрепленных к нижней части.
Фото: Gufram
Сам кактус в этом году отмечает 50 лет: в 1972 году его создали два дизайнера — Гвидо Дрокко и Франко Мелло. Изделие ростом с человека позиционировали как предмет интерьера, который в мрачную холодную погоду поможет вспомнить о солнце и жаре.
NikeWomen #BornReady
Брендинг для рекламной кампании Born Ready от NikeWomen сделали Twomuch.studio. Сама кампания — результат опроса читательниц бренда. Он звучал так: «Для чего вы были рождены?» Айдентика строится на псевдоустройствах с экранами и технических формах. В результате получилась серия моушн-роликов, которую вывели на большие экраны городов.
Фото: twomuch.studio
«Тебурасика» и «Союзмультфильм»
И еще один громкий кейс уходящего года — это судебные тяжбы московского ресторана «Тебурасика» и «Союзмультфильма». В 2019 году студия получила исключительные права на использование персонажа Чебурашка, а в 2020-м подала в суд на проект ресторатора Дмитрия Левицкого. Спустя два года суд удовлетворил требование «Союзмультфильма» и взыскал с ресторана «Тебурасика» 8 млн руб. за незаконное использование образов персонажей Чебурашки и Крокодила Гены.
Afterglo
Для онлайн-магазина с интимными товарами был выбран минималистичный брендинг с большим фокусом на продукт. Лаконичные телесные цвета и шрифтовая пара из антиквы и гротеска — дизайнер Louis Paquet считает, что именно это нужно для полного погружения в тематику секс-игрушек. Дизайнеры не уходят в вульгарность, не пытаются стыдить или возбуждать аудиторию. Акцент сделан на комфорт — и это подкупает.
Фото: instagram@designeverywhere_
На сайте много мелких и цепляющих внимание деталей. Например, визуальная демонстрация товаров, если нажать на (Vibes) в верхнем правом углу экрана.