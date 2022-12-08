Красота в глазах смотрящего

В конце года оглядываемся на самые интересные дизайнерские проекты. При этом речь не только о дизайнерах одежды (хотя и они в этом списке есть). Мы спросили команду школы визуальной культуры и современных профессий BBE (Bang Bang Education), какие события в диджитал и дизайне заставили о себе говорить в уходящем году: от секс-шопа до стриминговых сервисов.

Spotify. Wrapped

Вы наверняка уже видели это в социальных сетях. Spotify подвели итоги года для своих слушателей. Wrapped — это персонализированная акция, где каждый пользователь видит свою статистику прослушиваний за год. Такой индивидуальный подход помогает пиару акции. Люди делятся результатами в соцсетях, рассказывая о своих вкусах и дополнительно продвигая Spotify.

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Айдентика кампании меняется из года в год — в этот раз команда Spotify и Rasmus Wangelin сделали геометрические монограммы главными элементами. Один человек может слушать тяжелый металл за работой, легкий джаз во время готовки и эмбиент на тренировке. Это наслоение разностей они перевели в плоскость геометрических форм. Яркие цвета и фигуры позволили создать 48 различных комбинаций, которые легли в основу айдентики.

Круизная коллекция Dior 2023

Кампания французского дома моды Dior вызвала много обсуждений (в том числе относительно присутствия русской культуры в инфополе). Модели в объективе болгарского фотографа Элины Кечичиевой позируют в заснеженном лесу с березами, что многим напомнило русские традиционные костюмы и даже сказку «Морозко». На самом деле же вдохновением для Dior Cruise 2023 стала легендарная испанская танцовщица фламенко Кармен Амайя, известная как La Capitana.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dior Фото: Dior

Hommemade

Дебют рэпера A$AP Rocky в сфере дизайна. На дизайнерской ярмарке Design Miami музыкант представил первую работу собственной студии Hommemade в коллаборации с итальянским дизайнерским брендом Gufram — зеленый кактус с множеством расписанных вручную грибов, прикрепленных к нижней части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gufram Фото: Gufram

Сам кактус в этом году отмечает 50 лет: в 1972 году его создали два дизайнера — Гвидо Дрокко и Франко Мелло. Изделие ростом с человека позиционировали как предмет интерьера, который в мрачную холодную погоду поможет вспомнить о солнце и жаре.

NikeWomen #BornReady

Брендинг для рекламной кампании Born Ready от NikeWomen сделали Twomuch.studio. Сама кампания — результат опроса читательниц бренда. Он звучал так: «Для чего вы были рождены?» Айдентика строится на псевдоустройствах с экранами и технических формах. В результате получилась серия моушн-роликов, которую вывели на большие экраны городов.

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«Тебурасика» и «Союзмультфильм»

И еще один громкий кейс уходящего года — это судебные тяжбы московского ресторана «Тебурасика» и «Союзмультфильма». В 2019 году студия получила исключительные права на использование персонажа Чебурашка, а в 2020-м подала в суд на проект ресторатора Дмитрия Левицкого. Спустя два года суд удовлетворил требование «Союзмультфильма» и взыскал с ресторана «Тебурасика» 8 млн руб. за незаконное использование образов персонажей Чебурашки и Крокодила Гены.

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Afterglo

Для онлайн-магазина с интимными товарами был выбран минималистичный брендинг с большим фокусом на продукт. Лаконичные телесные цвета и шрифтовая пара из антиквы и гротеска — дизайнер Louis Paquet считает, что именно это нужно для полного погружения в тематику секс-игрушек. Дизайнеры не уходят в вульгарность, не пытаются стыдить или возбуждать аудиторию. Акцент сделан на комфорт — и это подкупает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: instagram@designeverywhere_ Фото: instagram@designeverywhere_

На сайте много мелких и цепляющих внимание деталей. Например, визуальная демонстрация товаров, если нажать на (Vibes) в верхнем правом углу экрана.