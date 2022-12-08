В Туапсе восстановят разрушенное рекой берегоукрепление

В Туапсинском районе после вмешательства краевой прокуратуры заключен муниципальный контракт на проектирование инженерной защиты пострадавшей от изменения русла реки территории. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что из-за паводков река Туапсе изменила свое русло и повредила берегоукрепительные сооружения. В результате возникла угроза подтопления прилегающих территорий.

Ход выполнения работ, направленных на фактическое устранение нарушений закона, находится на контроле органов прокуратуры края.

Альбина Баразгова

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