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На Кубани с начала следующей недели запрещены запуски квадрокоптеров

В Краснодарском крае с 12 декабря вводится временный запрет на запуски гражданских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте краевой администрации.

Ограничительная мера вводится в ходе реализации указа президента РФ от 19 октября об особых мерах безопасности в ряде регионов России. Целью введения ограничения полетов беспилотников является усиление охраны общественного порядка в Краснодарском крае, говорится в постановлении

Отмечается, что заперт на использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Краснодарским краем не распространяется на сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также структур, выполняющих государственный оборонный заказ.

Анна Перова, Краснодар

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