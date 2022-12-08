За десять месяцев 1,6 млн туристов потратили в Башкирии 11,6 млрд рублей

Башкирию за десять месяцев посетили 1,6 млн туристов, которые потратили на товары и услуги около 11,6 млрд руб., что на 26,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика занимает третье место в рейтинге субъектов ПФО по количеству оказанных платных услуг, сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Была проделана большая работа по развитию социального, событийного и других видов туризма, созданию новых точек притяжения и формированию инфраструктуры», — отметил господин Назаров.

В санаториях Башкирии за десять месяцев получили услуги более 200 тыс. человек, а природные парки посетили около 205 тыс. человек, что на 50% больше, чем в прошлом году. По словам премьер-министра, в текущем году в республике открыли 14 горнолыжных курортов с 57 трассами различной сложности.

Карина Мамаева

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