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Жителя Удмуртии осудили за публикацию в интернете призывов к экстремизму

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении местного жителя, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, противоправную деятельность мужчины пресекли в августе.

Установлено, что подозреваемый разместил в интернете материалы, доступные для неограниченного круга лиц, где содержались призывы к экстремистской деятельности.

Суд приговорил ижевчанина к 1,5 годам лишения свободы условно.

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