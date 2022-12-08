Жителя Удмуртии осудили за публикацию в интернете призывов к экстремизму

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении местного жителя, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, противоправную деятельность мужчины пресекли в августе.

Установлено, что подозреваемый разместил в интернете материалы, доступные для неограниченного круга лиц, где содержались призывы к экстремистской деятельности.

Суд приговорил ижевчанина к 1,5 годам лишения свободы условно.