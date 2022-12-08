Обвиняемого в мошенничестве директора Института физкультуры УрФУ оставили в СИЗО до февраля

Свердловский областной суд оставил в силе решение о продлении до 8 февраля ареста директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Евгений Шурманов обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело, по данным «Ъ-Урал», может быть связано с хищением около 10 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение всероссийских соревнований, проходивших в 2020 году на базе института. Крупнейшим таким мероприятием была VII Всероссийская летняя Универсиада.

В конце июня Министерство спорта России лишило Евгения Шурманова звания мастера спорта по боксу.

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