В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова выявлено 119 эпизодов коррупции

При расследовании уголовного дела о коррупции бывшего главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова было выявлено 119 новых эпизодов. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества, в связи с этим в отношении них возбуждены новые уголовные дела по статьям УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток», — сказал Бастрыкин.

Дело о крупной коррупционной схеме, организованной руководителем ГИБДД Ставропольского края Алексеем Сафоновым и его сослуживцами, началось /doc/5216700 летом 2021 года. По версии следствия, группа в 2017 году организовала систему пропусков на дорогах региона для грузоперевозчиков и взимала деньги за возможность проезда. За годы существования схемы злоумышленники получили взятки на общую сумму в 19 млн руб.

Анастасия Назарова