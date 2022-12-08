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Задержаны причастные к гибели пропавшего неделю назад жителя Фролово мужчины

Во Фролово Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту причинения смертельных травм 38-летнему мужчине. Об этом сообщает СУ СК.

В управлении рассказали, что 7 декабря на территории одного из частных домов по улице Матросова было обнаружено тело мужчины с повреждениями головы, которые стали причиной его смерти.

Установлено, что неделей ранее потерпевший прибыл в дом и вместе с 35-летним и 34-летним знакомыми устроил застолье. Под воздействием алкоголя знакомые припомнили потерпевшему старые обиды, и между ними возник конфликт, переросший в драку. Оппоненты избивали потерпевшего до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.

Обнаружив, что потерпевший скончался, злоумышленники продолжили застолье, а затем решили избавиться от тела, перенеся его во двор. Желая отвести от себя какое-либо подозрение, на следующий день они замыли следы крови в доме и сожгли свою одежду, в которой совершали преступление.

Опасаясь, что погибшего будут искать, 3 декабря злоумышленники перепрятали его тело в сарай. Они разобрали часть пола подсобного помещения, переместили туда труп, засыпали его землей и собрали пол заново.

Тело мужчины обнаружили полицейские, когда проводили оперативные мероприятия в связи с безвестным исчезновением потерпевшего, которого начали искать родственники.

Подозреваемые задержаны, следствие намерено инициировать заключение их под стражу.

Марина Ковалева

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