Прикамье победило в конкурсе на строительство межвузовского кампуса

Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

По словам главы региона, финансирование строительства будет осуществляться с помощью федеральных, региональных и частных средств. Пермский межвузовский кампус разместится в микрорайоне Камская долина. На площадке более чем 20 га построят гостиницу на 5 тыс. человек, технопарк, учебно-лабораторные и спортивные объекты с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл.

«Этот проект станет знаковым для всего Пермского края, особенно для отрасли образования,— отметил Дмитрий Махонин.— Наши вузы и научное сообщество смогут объединить здесь свои навыки и ресурсы. Современный студенческий городок позволит нам привлечь и оставить в Прикамье еще больше талантливой молодежи. Вместе с межвузовским кампусом по-новому заживет и Камская долина, весь правый берег Перми — новое пространство будет интегрировано в жизнь города и доступно для всех жителей».

Проект строительства студенческого кампуса в Камской долине прорабатывается с 2018 года. Ориентировочная стоимость городка оценивается в 28,5 млрд руб.